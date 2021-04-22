İl Jandarma Komutanlığınca, Yazıkonak Beldesi’ndeki bir evin diş hekimliği kliniğine çevrildiği belirlendi. Ekiplerin araştırmasında kaçak olarak kurulan klinikte çalışan kişinin diş hekimi olmadığı tespit edildi.

Operasyonda sahte diş hekimliği yapan İ.D. gözaltına alındı. Kaçak klinikte ise diş hekimlerinin kullandığı tüm tefrişatın yer aldığı ortaya çıktı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İl Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen diş hekiminin de incelediği kaçak klinikteki malzemelere kurum tarafından el konularak, ev mühürlendi.