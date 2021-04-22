Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaçak diş kliniğine operasyon: Sahte diş hekimi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, müstakil bir evi kaçak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi gözaltına alındı. Kaçak klinikte diş hekimlerinin kullandığı tüm tefrişatın yer aldığı ortaya çıktı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Yazıkonak Beldesi’ndeki bir evin diş hekimliği kliniğine çevrildiği belirlendi. Ekiplerin araştırmasında kaçak olarak kurulan klinikte çalışan kişinin diş hekimi olmadığı tespit edildi.
Operasyonda sahte diş hekimliği yapan İ.D. gözaltına alındı. Kaçak klinikte ise diş hekimlerinin kullandığı tüm tefrişatın yer aldığı ortaya çıktı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
İl Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen diş hekiminin de incelediği kaçak klinikteki malzemelere kurum tarafından el konularak, ev mühürlendi.
Etiketler: Ağız ve Diş Bakımı
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