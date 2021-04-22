İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte COVID-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 kişiye 35 bin 100, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerince, 2 bin 515 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 17 iş yeri ile 1 araca işlem yapıldı.