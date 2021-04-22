Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirleri ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte COVID-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 kişiye 35 bin 100, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.
Polis ekiplerince, 2 bin 515 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 17 iş yeri ile 1 araca işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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