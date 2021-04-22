Saat 09.00 sıralarında Mahmutbey - İstoç Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Adem D. yönetimindeki İETT otobüsü, İstoç yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki midibüse arkadan çarptı.

1 yolcu yaralandı

Kazada İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırıldı.İsmi öğrenilemeyen yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.

Hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.