Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı orman yangını mevsimi hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Bölge Müdürü Vedat Dikici, 1 milyon 148 bin hektar orman alanına sahip olduğunu ve Antalya'nın Türkiye'de orman varlığı en yüksek illerden biri olduğunu söyledi.

"Birinci derecede hassas bölge"

Antalya bölgesinin yangına birinci derecede hassas bölge olduğuna işaret eden Vedat Dikici, “Türkiye'de hakikaten orman yangınları açısından en tehlikeli sayabileceğimiz İzmir ve Muğla ile birlikte 3 ilden biriyiz. Bu nedenle orman yangınlarıyla ilgili hazırlıklarımıza kıştan başlıyoruz ki yaza kadar eksiğimiz kalmasın" diye konuştu.

Antalya'da yangında kullanılan 180 ilk müdahale aracı, arazöz ile su tankeri olduğunu ve bakımlarının yapıldığını kaydeden Dikici, 2'si kiralık toplam 8 tır, 8 dozer, greyder ve kepçenin hazır olduğunu da dile getirerek, bu araçların yazın sadece orman yangınlarında kullanılmak için tahsis edildiğini söyledi.

"Bu yıl yeni uygulamayla yangın mevsimine başlanacak"

Geçen yıl 3 olan yangın söndürme helikopter sayısının Orman Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 4'e çıkarıldığını da belirten Dikici, bir de yangın söndürme uçağı bulunacağını kaydetti.

Bu yıl yeni uygulamayla yangın mevsimine başlanacağını açıklayan Dikici, “Bir de insansız hava aracımız olacak. Artık Antalya ormanlarını havadan gözetleyeceğiz. Yazılımları tamamlandı, 70-80 kilometre ötedeki duman ve yangını algılama özelliğine sahip. 15 dakikada tüm Antalya'yı tarayacak ve artık bundan sonra Antalya'yı havadan gözetleyeceğiz" dedi.

"İnsansız hava aracı ile yangın en kısa zamanda koordinatlarıyla belirlenecek"

İnsansız hava aracı kullanılarak, yangını en kısa zamanda koordinatlarıyla havadan tespit ve ardından hareket etme imkanı olacağını dile getiren Dikici, "Kötü hava koşullarında dahi duman veya yangın tespitleri yapabilecek. Kötü niyetli kişileri de gözetleme şansımız olacak. Bu yılki en büyük fark ve yenilik bizim için bu olacak. İnşallah daha iyi, daha güzel ve çok daha az alan zayiatı ile bir yangın mevsimi geçirmeyi umuyoruz" diye konuştu.