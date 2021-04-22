Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
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Meteoroloji'den yapılan son uyarılara göre 3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Erzincan ile Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 8, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Sağanak Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Yağış
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