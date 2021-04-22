Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sehpaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gümrük muhafaza ekipleri, risk analizleri üzerine Türkiye'ye giriş yapmak için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otobüste arama yaptı.
Aramada otobüste bulunan sehpa içerisine gizlenmiş 5 kilo 568 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler Y.A.T ve S.S. gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 11:30
- 11:26
- 11:26
- 11:24
- 11:20
Sıradaki Haber
1500 yıllık mezar iş makinesinin tekerinin batması sonucu bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz