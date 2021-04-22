Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanınmış markaların torbalarına sahte deterjan doldurdular
[Fotoğraf: AA]
Konya'da tanınmış markaların torbalarına doldurularak satılmaya hazırlanan 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ile 125 kilogram sıvı deterjan ele geçirildi.
Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiği ihbarını aldı.
34 bin 185 kilogram sahte deterjan bulundu
Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 34 bin 185 kilogram sahte toz deterjan ile 125 kilogram sıvı deterjan buldu.
İş yeri sahibi Ali K. ile bir iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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