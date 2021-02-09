Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 07:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere operasyon
[Fotoğraf: AA ]
Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımına özendirdiği ileri sürülen 12 şüphelinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından başkalarını uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirdiği değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 12 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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