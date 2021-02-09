Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden normale döndü.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle tüm vapur seferlerin yapılacağı belirtildi.
Seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştu.
Etiketler: Ege Denizi
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