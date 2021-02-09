Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarının altına düşeceği tahmin ediliyor.