Ballıkuyu Mahallesi 1053 Sokak'ta Kemal G. ile Mustafa K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa K., Kemal G.'ye pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Yaralı sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle tedaviye alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

