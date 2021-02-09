Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 06:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da lodos: Dev dalgalar oluştu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan lodos gece boyunca da etkisini devam ettirdi. Lodosla birlikte İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da etkili olan lodos, birçok yerde çatıların uçmasına ve ağaçların gövdelerinden koparak devrilmesine neden oldu.
Lodos nedeniyle Fatih Samatya Sahili'nde de zaman zaman dev dalgalar oluştu.
Etiketler: Fırtına İstanbul Meteoroloji
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