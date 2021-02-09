BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları da hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı, 07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat 06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy, 07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

