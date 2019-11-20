Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Ahmet H'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yayınladığını ve terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA