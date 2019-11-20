Türkiye
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama20 Kasım 2019 Çarşamba 02:54 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 02:56
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Ahmet H'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını yayınladığını ve terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: sosyal medya terör propagandası ankara Beypazarı