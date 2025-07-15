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Türkiye
AA 15.07.2025 20:42

Sosyal medyada gaziye hakaret eden şüpheli yakalandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden bir gaziye yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada gaziye hakaret eden şüpheli yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin Ümraniye'de ikamet ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilerek, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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