Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medya üzerinden kesici alet satan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te sosyal medya hesaplarında yasal olmayan kesici alet satışı yapan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sosyal medya üzerinden kesici alet satışı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı, 17 kesici aleti ele geçirdi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep
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