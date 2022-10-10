İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sosyal medya üzerinden kesici alet satışı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı, 17 kesici aleti ele geçirdi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.