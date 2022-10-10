İstanbul açıklarında gemide zehirlenme: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Bakırköy açıklarında demirli Malta bayraklı Sealion 1 gemisinde 5 kişi zehirlendi. Zehirlenen 5 kişi, ekipler tarafından gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde, Malta bayraklı Sealion 1 isimli geminin tanklarında sızıntı oldu. Bu sırada aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 5 kişi zehirlendi.
Yardım talebinde bulunan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulundu.
Zehirlenen 5 kişi, ekipler tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ahırkapı'da demirde bulunan ve tıbbi tahliye talep eden SEALION 1 isimli geminin tanklarında zehirlendiği bildirilen 5 kazazede, KEGM-6 hızlı can kurtarma botumuzca alınarak Ataköy Marina'da sağlık ekiplerine teslim edildi."
Ahırkapı’da demirde bulunan ve tıbbi tahliye talep eden SEALION 1 isimli geminin tanklarında zehirlendiği bildirilen 5 kazazede, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca alınarak Ataköy Marina’da sağlık ekiplerine teslim edildi. pic.twitter.com/CUbSmB2nSF— KEGM (@kiyiemniyet) October 10, 2022
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