Dün akşam saatlerinde, Malta bayraklı Sealion 1 isimli geminin tanklarında sızıntı oldu. Bu sırada aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 5 kişi zehirlendi.

Yardım talebinde bulunan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulundu.

Zehirlenen 5 kişi, ekipler tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ahırkapı'da demirde bulunan ve tıbbi tahliye talep eden SEALION 1 isimli geminin tanklarında zehirlendiği bildirilen 5 kazazede, KEGM-6 hızlı can kurtarma botumuzca alınarak Ataköy Marina'da sağlık ekiplerine teslim edildi."

Ahırkapı’da demirde bulunan ve tıbbi tahliye talep eden SEALION 1 isimli geminin tanklarında zehirlendiği bildirilen 5 kazazede, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca alınarak Ataköy Marina’da sağlık ekiplerine teslim edildi. pic.twitter.com/CUbSmB2nSF — KEGM (@kiyiemniyet) October 10, 2022



