Hafif Yağmurlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.01.2026 16:57

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalanan Can'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Mika Raun Can, tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Can'ın, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Mika Raun Can hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Zanlı Can, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Mersin'deki sel anı kameraya yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
BTK'nın denetim süreçlerine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi
17:14
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
17:03
İran'da 2 ayrı kentte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti
17:05
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
16:40
Bakan Kacır: Yatırımcılara sunduğumuz destekleri artırdık
16:28
İran, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı’na yönelik suikast iddialarını yalanladı
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
Kars Çayı'nda su samurlarının yemek arayışı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ