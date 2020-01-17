Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 16 Aralık 2019'da talepler alınmaya başlandı.

Başvuru süresi dün dolan projeye yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da yapıldı.

Ankara'da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili son başvuru sayısını açıkladı.

TOKİ'nin Sosyal Konut projesine 1 milyon 209 bin başvuru yapıldı.

Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

Kaynak: AA