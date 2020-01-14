Sosyal konut başvuruları için son gün yarın14 Ocak 2020 Salı 10:43 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 11:03
Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan 100 bin sosyal konut projesine başvurular yarın sona eriyor. Başvuru sayısı 1 milyonu aştı.
Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan konut projesine talep yağdı.
En fazla başvuru İstanbul'dan
Bu yıl yapımına başlanacak 100 bin sosyal konut için toplam 1 milyondan fazla başvuru yapıldı.
Sosyal konutlara en fazla başvuru İstanbul'dan geldi.
İstanbul'da 3 projede inşa edilecek 10 bin konut için başvuru sayısı 300 bine yaklaştı.
İstanbul'u İzmir, Ankara ve Bursa izledi.
E-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor
Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası ve e-devlet üzerinden yapılıyor.
2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için bin lira başvuru bedeli yatırılıyor.
Konutların fiyatı da 160 ile 210 bin lira arasında değişiyor.
Kaynak: TRT Haber