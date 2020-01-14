Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan konut projesine talep yağdı.

En fazla başvuru İstanbul'dan

Bu yıl yapımına başlanacak 100 bin sosyal konut için toplam 1 milyondan fazla başvuru yapıldı.

Sosyal konutlara en fazla başvuru İstanbul'dan geldi.

İstanbul'da 3 projede inşa edilecek 10 bin konut için başvuru sayısı 300 bine yaklaştı.

İstanbul'u İzmir, Ankara ve Bursa izledi.

E-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor

Başvurular Ziraat Bankası, Halk Bankası ve e-devlet üzerinden yapılıyor.

2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için bin lira başvuru bedeli yatırılıyor.

Konutların fiyatı da 160 ile 210 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak: TRT Haber