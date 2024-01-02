Puslu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.01.2024 18:33

Son kullanma tarihi geçen ürün satan marketlere ceza

Zonguldak Belediyesi 18 markete yaptığı denetimlerde 2 markete kasa reyon etiket uyuşmazlığı ve 2 markete de tarihi geçmiş ürün satmaktan cezai işlem uyguladı.

Son kullanma tarihi geçen ürün satan marketlere ceza

Zonguldak Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent merkezinde denetimlerde bulundu.

Ekipler 18 markette yaptığı Market İşletmeleri denetiminde 2 markete kasa reyon etiket uyuşmazlığı ve 2 markete de tarihi geçmiş ürün satmaktan cezai işlem uyguladı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince 02.01.2024 tarihinde Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan 'Market İşletmeleri’'denetimleri neticesinde toplamda 18 market işletmesi denetlenmiş olup, 2 market işletmesinde kasa-reyon-etiket uyuşmazlığı ve 2 market işletmesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satışa arz edildiğinden Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiş olup, ayrıca denetlenen işletmelere genel kurallara riayet edilmesi gerektiği ve eksik hususların tamamlanması konularında uyarılarda bulunulmuştur."

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:48
İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail istihbaratına yönelik operasyonlarla ilgili paylaşım
18:37
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:39
Bakan Göktaş: Temel amacımız, insanımızın refah ve huzur içinde yaşamasıdır
18:23
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
18:22
Hatay'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
18:32
Elektrik arıza bakım aracı ile otomobil çarpıştı : 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ