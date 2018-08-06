Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 30 Temmuz-6 Ağustos 2018 tarihleri arasında yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurları 2 bin 451 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 511'i terör (PKK/KCK 152, sol 4, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 334), 2 bin 798'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 98'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 407 kişi gözaltına alındı.

5'is sözde yönetici 44 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlarda İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan "Yusuf" kod adlı İlker Tezer ve gri kategori bulunan "Ciğerhun Amed" kod adlı Ahmet Doğuru ile örgütün sözde sorumlusu olduğu tespit edilen "Hamgin Arakat" kod adlı Mehmet Nuri Özer, "Demhat" kod adlı Hüseyin Eyyübi ve "Silan" kod adlı Zeynep Ekdi adlı teröristlerin de bulunduğu 5'i sözde üst düzey 44 terörist (25 ölü, 10 sağ, 9 teslim) etkisiz hale getirildi. Operasyonlar neticesinde ayrıca Erzurum , Hakkari ve Adıyaman'da toplam 3 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi.

20’si ağır ve uzun namlulu ( 2 roketatar/füze, 3 M-16, 15 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 23 silah, 13 adet el bombası, 4 bin 484 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

66 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 376 operasyonda 1 ton 121 kilogram esrar, 872 kilogram eroin, 15 kilogram kokain, 1 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1 kilogram metamfetamin, 2 milyon 229 bin 412 adet ectasy, bin 442 adet captagon, 3 bin 281 adet sentetik ecza, 271 bin 208 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca 468 bin 270 paket kaçak sigara, 43 bin 472 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 2 bin 798 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına operasyon

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alındı.

67 kilogram esrar, 1,2 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 500 gram sentetik kannabinoid, 300 gram metamfetamin, 3 bin 358 adet ectasy, 3 bin 227 adet sentetik ecza, bin 292 kök kenevir ve 29 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 333 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş denetimleri

Genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışan kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 4-5 Ağustos'ta ülke genelinde 4 bin 53 personelin katılımıyla rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde, otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetlemelerin 5. gerçekleştirildi.

Kontrol edilen 8 bin 165 evden 68’i kapatıldı, 543 ev sahibine "1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet"ten 2 milyon 382 bin 254 lira idari para cezası uygulandı, aranan 36 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadelede ise 322’si denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 6 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 98 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber, İHA