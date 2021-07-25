Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Soma'da ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, kontrol altına alındı.
Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
[Fotoğraf: İHA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 12 arazöz ve su tankerleri ile müdahale ediliyor.
Kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda zarara yol açtı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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