Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

[Fotoğraf: İHA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 12 arazöz ve su tankerleri ile müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda zarara yol açtı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.