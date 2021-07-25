Yüzlerce ev ve iş yeri su altında kaldı, onlarca araç zarar gördü.

Selin vurduğu Artvin'in Arhavi ilçesinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

İlçede metrekareye düşen 170 kilogram yağış sonrası, Kapisre Deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

O sırada, zemin katı suyla dolan evlerden birinde Mustafa ve Fatma Töngel mahsur kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Sarkıtılan iple hayata tutundular

Mustafa Töngel yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Cama bakayım dedim cam yarıya kadar su dolmuştu. Evin her tarafı su dolmaya başlayınca panik yaptık. Odaları gezmeye başladık, çıkış kaçış yolu aradık.En son evin içerisinin de dışarıdaki su seviyesini dolmasını bekledim ki camdan çıkabileyim diye çünkü kapı basınçtan bükülmüştü. En son çare buradan ip attırmayı düşündüm."

Cama çıkan Mustafa Töngel komşularından yardım istedi. Üst kattan sarkıtılan iple hayata tutunan Töngel, birinci katın balkonuna çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Sel felaketini ikinci kez yaşadılar

Eşi, Fatma Töngel de ardından aynı ipe tutundu, eşinin yardımıyla yanına çıktı.

Fatma Töngel, "Biz burada kaldık artık ölüyoruz dedik. Yakın çevrelerimizi aradık, helallik istedik. Biz aynı felaketi Kıyıcık'ta yaşamıştık bizi yine başkaları kurtarmıştı. Bu da iki oldu" dedi.

Dehşet dolu o anlar, komşuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Artvin'de meydana gelen sel felaketinde 39 bina yıkıldı, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.