Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Bağlantı noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu ve uzun araç kuyrukları oluşurken, şehirlerarası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.

Samsun'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç su kanalına devrildi.

Otomobilde bayram tatilinden dönen akrabalar vardı. 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya-Adana kara yolunda da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.

Yolcular camlar kırılarak kurtarıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde ise midibüs kontrolsüz kavşakta otomobille çarpıştı.

Midibüsteki 17 yolcu, camlar kırılarak kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

9 günlük tatil süresince 50 kişi yaşamını yitirdi

9 günlük tatilin son gününde Bursa, Antalya, Erzincan, Kayseri, Elazığ ve Eskişehir'de de trafik kazalarında 22 kişi yaralandı. Böylelikle tatil süresince kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, yaralananların sayısı ise 373'e ulaştı.