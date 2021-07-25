9 günlük tatilde yaşanan kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti
Kurban Bayramı tatilinin süresince yurdun farklı noktalarında meydana gelen trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti, 373 kişi yaralandı.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.
Bağlantı noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu ve uzun araç kuyrukları oluşurken, şehirlerarası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.
Samsun'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Samsun'un Kavak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç su kanalına devrildi.
Otomobilde bayram tatilinden dönen akrabalar vardı. 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Konya-Adana kara yolunda da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.
Yolcular camlar kırılarak kurtarıldı
Denizli'nin Çal ilçesinde ise midibüs kontrolsüz kavşakta otomobille çarpıştı.
Midibüsteki 17 yolcu, camlar kırılarak kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
9 günlük tatil süresince 50 kişi yaşamını yitirdi
9 günlük tatilin son gününde Bursa, Antalya, Erzincan, Kayseri, Elazığ ve Eskişehir'de de trafik kazalarında 22 kişi yaralandı. Böylelikle tatil süresince kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, yaralananların sayısı ise 373'e ulaştı.