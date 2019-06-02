Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da uçuş gösterisi düzenledi.

Her gösterisi merak ve beğeniyle izlenen SOLOTÜRK, Tekirdağ'daki uçuşunda da yine hayranlıkla izlendi.

Yağmur altında binlerce kişi izledi

Gösteriyi izlemek için binlerce kişi yağmura rağmen sahil alanını doldurdu.

Vatandaşlar alçaktan uçuş yapan ekibe alkışlarla ve ıslık çalarak karşılık verdi. Bazı vatandaşlar ise evlerinin çatısından ve balkonlardan gösteriyi izledi.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri nefes kesti

Yaklaşık yarım saat süren SOLOTÜRK gösterileri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Öte yandan, SOLOTÜRK dün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti.

Kaynak: TRT Haber, DHA