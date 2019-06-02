Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugüne kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Yurt genelinde trafik yoğunluğunun artmasıyla son 24 saatteki trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı.

Alınan tedbirlere ve uyarılara rağmen bayram tatilinin başladığı 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 179'a yükseldi.

Tatil yolundaki bazı kazalar

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketi Kars'a doğru yola çıkan Ömer Arduç'un kullandığı 41 ABC 559 plakalı kamyonetin Erzincan-Erzurum kara yolunda bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, İstanbul'dan Çanakkale'ye bayram tatiline giden Recep Yavaş yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobilin, Yenice Mahallesi'nde su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatili için yola çıkan ailenin bulunduğu Etem Acar yönetimindeki 06 TA 907 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi tedaviye alındı.

İstanbul'dan bayram tatilini geçirmek amacıyla memleketleri Kastamonu'ya giden Nuri Karahasan idaresindeki 10 V 4419 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Beylice mevkisinde yol kenarındaki plastik malzemelere çarptı. Kazada sürücünün eşi Saadet ve kızı Yasemin Karahasan ile torunu Sude İri yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde 61 NY 049 plakalı otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA