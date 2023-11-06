Söke'de ekipler çalışmalarını sürdürüyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, Söke'deki sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgede ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Bölgede meydana gelen enerji kesintilerinin giderildiği aktarılan açıklamada, bölgeye 3 mobil baz istasyonunun kurulduğu ifade edildi.

Sel ve su baskını sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, kayıp bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından profesyonel su altı arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından bölgeye 2 ikram aracı gönderildiği belirtilen açıklamada, 300 kişilik kumanya dağıtıldığına yer verildi. Açıklamada, bölgeye 480 personel, helikopter, arama köpeği, 5 dalgıç pompa ile 70 aracın sevk edildiği de belirtildi.