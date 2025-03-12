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Türkiye
TRT Haber 12.03.2025 10:03

Sokakta yürüyen kadın 3 köpeğin saldırısına uğradı

Karabük’te sokakta yürüdüğü sırada 3 köpeğin saldırısına uğrayan Rukiye Çetin yaralandı

Sokakta yürüyen kadın 3 köpeğin saldırısına uğradı

Karabük'te Rukiye Çetin yürüyerek evine döndüğü sırada mandıradan çıkan 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin ısırdığı ve düşürdüğü Çetin’i çevredeki bir vatandaş kurtardı. Yaralanan Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sağ bacağı kırılan ve yaralarına dikiş atılan Çetin tedaviye alındı.

"Parçalayacaklardı beni"

Saldırıya uğrayan Çetin, "Yürüyüş yaparken 3 köpek bana saldırdı. Bacağımdan, belimden ısırdılar. Kollarımdan tutup sürüklediler beni. Orada bir ağabey kurtardı beni, yetişmeseydi parçalayacaklardı" dedi.

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