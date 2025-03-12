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Türkiye
AA 12.03.2025 08:09

Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 14 yaralandı

Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

Kütahya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 14 yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Can K. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında Ali Osman Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsün önünde sıkışan muavin Semih Engin Çamur, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kütahya Otobüs Trafik Kazası
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