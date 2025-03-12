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Türkiye
AA 12.03.2025 07:23

Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde motosikletli yunus timinin otomobille çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı

Esentepe Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile yunus ekibinin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sivil bir araç ile motosikletli polis timi unsurunun karıştığı trafik kazası sonucunda 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Vali Hasan Şıldak'ın yaralanan polisleri hastanede ziyaret ettiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonucunda yaralanan polislerimizin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere Vali'miz Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü'müz Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı'mız Mücahit Avkıran, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralı meslektaşlarımızı ziyaret edip, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldılar. Kaza sonucu yaralanan meslektaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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Şanlıurfa Trafik Kazası
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