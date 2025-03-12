Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı

Olay, saat 07.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Rize Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre hızlı seyreden bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." dedi.