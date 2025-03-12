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Türkiye
İHA 12.03.2025 08:35

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı

İstanbul Pendik’te seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı

Olay, saat 07.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Rize Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre hızlı seyreden bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." dedi.

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