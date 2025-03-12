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Türkiye
TRT Haber 12.03.2025 09:34

Bakanlıktan balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'ne inceleme

Ceyhan Nehri’nde kirlilik ve balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile birlikte nehrin doğduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, denize döküldüğü İskenderun Körfezi’ne kadar devam eden yatakta geniş çaplı inceleme başlattı. analiz sonuçlarına göre idari yaptırım uygulanacak.

Bakanlıktan balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'ne inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 5 Mart’ta Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğin kaynağını tespit etmek için yetkili çevre laboratuvarından 6 ekip ve 2 Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ile saha incelemesi başlattı.

Denetimler Ceyhan Havzası’nın yanı sıra Seyhan Havzası’nı da kapsayacak şekilde genişletildi.

21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı

Organize sanayi bölgesindeki tesisler, belediyelerin atık su arıtma tesisleri, kirlilik yükünün belirlenmesi ve sıcak noktaların tespiti için nehir yatağında incelemeler başlatıldı.

Ceyhan Nehri’nin doğduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden başlayarak İskenderun Körfezi’ne döküldüğü yere kadar 21 farklı noktadan yüzeysel su numunesi alındı.

Bakanlıktan balık ölümleri görülen Ceyhan Nehri'ne inceleme

Bbelediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesislerine inceleme

Atık sularını Ceyhan Havzası’na deşarj eden organize sanayi bölgeleri, belediye atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesisleri olmak üzere 40 tesisin çıkışından atık su numuneleri alındı. Atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde atık su deşarjı tespit edilirse kirliliğe neden olan işletmeler için Çevre Kanunu’nda belirtilen cezalar uygulanacak.

Bakanlık ekiplerinin Adana’daki geri dönüşüm tesislerinde çevre denetimleri sürüyor
 

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Kahramanmaraş Adana Çevre Kirliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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