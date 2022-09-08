Merkez Zafer Caddesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki paralar yere düşerek dağıldı. Paralar rüzgarın da etkisiyle caddede uçuşmaya başladı.

Caddedeki vatandaşlar, 8 bin lira olduğu belirtilen paraları tek tek toplayarak sahibine teslim etti.

Paraları toplamaya çalışan vatandaşların çabası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.