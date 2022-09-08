Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokakta parasını düşüren kişiye vatandaşlar yardım etti
Kırıkkale'de bir kişinin elindeki paralar yere düşerek etrafa savrulmaya başladı. Çevredekiler, uçuşan paraları yakalamak için seferber oldu.
Merkez Zafer Caddesi'nde yürüyen bir kişinin elindeki paralar yere düşerek dağıldı. Paralar rüzgarın da etkisiyle caddede uçuşmaya başladı.
Caddedeki vatandaşlar, 8 bin lira olduğu belirtilen paraları tek tek toplayarak sahibine teslim etti.
Paraları toplamaya çalışan vatandaşların çabası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Kırıkkale
Sıradaki Haber
Pendik'te minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz