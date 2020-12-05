Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 08:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sokak ve meydanlarda sessizlik hakim
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibarıyla başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Yurt genelinde uygulanan kısıtlaması sebebiyle ekipler denetimlerini gece boyunca sürdürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek denetlendi. Vatandaşların izin belgelerine bakılarak, belgesi olmayanlara para cezası kesildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu gözlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Sokağa çıkma kısıtlaması, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.
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