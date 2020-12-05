Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde koronavirüs denetimlerinde 325 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nde koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 325 kişiye para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli de yakalandı.
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalarda 1359 iş yeri denetlendi, 18 bin 605 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 13, maske takmayan 178, sosyal mesafeye uymayan 15, yasaklanan yerlerde sigara içen 41, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine para cezası verildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Maske Sigara Sosyal Mesafe
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