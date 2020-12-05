İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bir evin içerisinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese giden jandarma, 2 katlı evin bir odasının duvarını yıkarak kamyon girecek şekilde garaj haline getirildiği, odalara ahşap maden direkleri istiflediği ve evin mutfağa giden ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur açılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan ev sahibi Z.B ile F.U., C.Ç. ve E.K., ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Evde yaklaşık 5 ton kömür ve bu iş için kullanılan malzemeler ele geçirildi.