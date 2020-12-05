Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evin altını kaçak kömür ocağına çevirmişler
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, evin altında çukur açarak kömür çıkaran bina sahibi ve 3 kişi gözaltına alındı. Binanın altında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur açılarak kömür çıkarıldığı görüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelik beldesinde bir evin içerisinden kömür çıkarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen adrese giden jandarma, 2 katlı evin bir odasının duvarını yıkarak kamyon girecek şekilde garaj haline getirildiği, odalara ahşap maden direkleri istiflediği ve evin mutfağa giden ara bölümünde de yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur açılarak, kaçak kömür üretimi yapıldığını tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan ev sahibi Z.B ile F.U., C.Ç. ve E.K., ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Evde yaklaşık 5 ton kömür ve bu iş için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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