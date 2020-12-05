Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 03:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 32 adrese FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında, gözaltı kararı verilen 35 şüpheli için 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, örgütün hücre evleri olarak bilinen 32 adrese baskın düzenledi.
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Son Dakika İstanbul Terörle Mücadele
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