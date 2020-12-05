Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya’da jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde, kazıda kullanılan birçok materyal ele geçirildi.
Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine, Kumarı Mahallesi Bakırlı mevkiinde bulunan ormanlık arazide, kaçak kazı yapıldığı ihbarı geldi.
Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgede H.Ç. ve N.N. isimli şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerinde şüphelilere ait otomobil ile 1 adet dedektör, 2 adet altın arama çubuğu, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet manivela, 3 adet keski aleti, 1 adet çekiç, 2 adet testere, 1 adet balta, 1 adet balyoz, 1 adet el feneri, 2 adet çapa, 6 adet halat, 2 adet sırt çantası, 1 adet tel, 1 adet metre ve 1 çift eldiven ele geçirildi.
Şüpheliler H.Ç. ve N.N. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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