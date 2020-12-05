Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kentte 27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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