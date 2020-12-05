Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığından ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 25 sığınmacı, kıyıya çıkarıldı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içindeki 19 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan
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