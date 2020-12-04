Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 23:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan getirilen uyuşturucunun apart dairede satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi, satış sırasında suçüstü yakalandı.
Aramada 102 gram sentetik uyuşturucu, bir uyuşturucu hap, uyuşturucu enjekte edilmiş 100 gram sıvı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 sustalı bıçak ele geçirildi.
Zanlıların Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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