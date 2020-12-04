Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçapınar Mahallesi'nde bazı kişilerin testleri pozitif çıktı.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildi. Salgının yayılımını önlemek amacıyla mahallede bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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