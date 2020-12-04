Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyadan terör propagandası: 3 şüpheli yakalandı
Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlattı.
Bu kapsamda merkez Yüreğir ilçesindeki Eski Misis ve Abdioğlu mahallelerine baskın düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK Sosyal Medya
Son Haberler
- 19:28
- 19:50
- 19:12
- 19:03
- 18:38
Sıradaki Haber
Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz