Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü de soruşturmaların sürdüğü illere gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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