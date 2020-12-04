Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi, iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik 2 Aralık'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, G3 piyade tüfeği, av tüfeği, 2 G3 piyade tüfeği şarjörü, 90 G3 piyade tüfeği fişeği, 38 av tüfeği kartuşu ve hücum teleği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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