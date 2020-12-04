Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de yaban domuzunun saldırdığı çoban yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de hayvanlarını otlatırken yaban domuzunun saldırısına uğrayan çoban yaralandı. Hastaneye kaldırılan çobanın sağlık durumu iyi.
Hozat ilçesinde Sarısaltuk köyüne bağlı Mehsolar mezrasındaki merada hayvanlarını otlatan Özkan Kahraman'a yaban domuzu saldırdı.
Saldırıda yaralanan Kahraman'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yaban Domuzu
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