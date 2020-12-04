İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ö. ve A.Ç.'nin ellerindeki tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerle alıcı gibi davranarak irtibata geçen ekipler, Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot İskelesi'nde buluşma ayarladı.

Buluşmaya gelen şüphelilerin üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 61 sikke, 1 yüzük ve 1 obje ele geçirildi.

A.Ö. ve A.Ç. gözaltına alındı.