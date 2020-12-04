Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
24 ton sahte deterjan ele geçirildi
Muş'un Varto ilçesinde bir depoda 24 ton sahte deterjan ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında çalışma yürütüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hatay'dan Muş'un Varto ilçesine sahte deterjan getirildiği bilgisi üzerine, 2 Aralık'ta ilçedeki bir depoda arama yapıldı.
Aramada, 10'ar kilogramlık 2 bin 400 pakette 24 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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