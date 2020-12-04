Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
21 mahkemeden 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Bursa'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hakkında çeşitli suçlardan 21 ayrı mahkemeden 48 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bursa'da yakalandı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 21 ayrı mahkemece hakkında 48 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 yaşındaki T.U'nun bir arkadaşına ait iş yerinde saklandığını belirledi.
Polis, hükümlüyü Atıcılar Mahallesi'ndeki adreste gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen T.U, cezaevine gönderildi.
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